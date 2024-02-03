У Міноборони відреагували на критику мобілізаційного законопроєкту

Речник оборонного відомства закликав не витрачати час на тривале обговорення.

Начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк вважає, що новий мобілізаційний законопроєкт відповідає вимогам часу і за нього потрібно проголосувати в Раді якомога швидше.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

При цьому речник оборонного відомства закликав не витрачати час на тривале обговорення.

"Обговорення законопроєкту в демократичній державі - це абсолютно нормальний процес. Інша справа, що йде війна і ми не маємо багато часу. Тому дуже хотілося, щоби якомога швидше ми почали рухатися, щоби було голосування за законопроєкт”, - зауважив Павлюк.

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Представник Міністерства оборони заявив, що цей законопроєкт достатньо дієвий для того, щоб посилити поповнення Збройних сил, відповідає вимогам часу і дуже важливий.

"Він містить ключову норму про визначеність терміну служби, про оці 36 місяців. Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію... Ми чудово усвідомлюємо, що це один з важливих чинників залучення до війська”, - підкреслив він.

Окрім того, за словами Іларіона Павлюка, законопроєкт містить інші норми, які дозволять зробити механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішім та прозорішим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

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