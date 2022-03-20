У Міноборони відреагували на закиди про нібито вибіркову мобілізацію ІТівців та переселенців

У Міноборони відреагували на закиди про нібито вибіркову мобілізацію ІТівців та переселенців

У процесі мобілізації виникають складнощі, адже росіяни зірвали багато центрів для підготовки мобілізованих.

У Міноборони спростували низку фейків про мобілізацію, поширених у соцмережах та закликали українців не поширювати некомпетентну інформацію.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр стверджує, що інформація про те, що нібито на заході України вибірково мобілізовують вимушено переселених осіб більше ніж місцевих, не відповідає дійсності. За її словами, у територіальних центрах комплектування (колишніх військоматах — Ред.) на західній Україні, 9/10 – це місцевих жителів і 1/10 – переселенців.

Також заступниця прокоментувала фейки щодо вибіркової мобілізації людей, які займалися "інтелектуальними професіями", зокрема юристів, бухгалтерів та айтішників.

"Що насправді відбувається. Верховний Головнокомандувач ставить перед Збройними Силами завдання щодо певної кількості осіб, яких потрібно мобілізувати. Далі ЗСУ розподіляють, скільки сьогодні для оборонних дій потрібно тих чи інших військово-облікових спеціальностей. Виходячи з цієї кількості, територіальні центри комплектування формують навчання. Потрібно зрозуміти, що стільки юристів, бухгалтерів чи айтішників зараз для фронту не потрібно", — зазначила Маляр.

Вона визнала, що дійсно є чимало складнощів у процесі мобілізації, адже росіяни зірвали багато центрів для підготовки мобілізованих. Маляр пояснила, що запит, який є у держави щодо кількості потрібних мобілізованих осіб значно більший, ніж потужність ТЦК, сформована у мирний час.

"Значну частину центрів підготовки мобілізованих осіб зірвав ворог. Їх просто немає. Тому потужностей тих, які в нас були на початку війни для підготовки осіб, немає. Вони скорочені. Мобілізація відбувається у складних умовах. Проте іншого виходу немає", — підсумувала заступниця міністра.

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