У Міноборони візьмуться виправляти несправедливість з бойовими виплатами військовим

У Міноборони розповіли, що дійсно є такі, хто вдають службу на передовій і отримує 100 тисяч гривень.

У Міністерстві оборони України визнали, що існують липові бойові виплати, та заявили, що будуть виправляти таку несправедливість.

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

"Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням в зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", - розповів він.

Такі вчинки, за його словами, є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, оскільки, на його думку, руйнують базову "конструкцію в соціальному договорі нашої держави".

"Вони руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин. Вони руйнують впевненість ще непризваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною. Саме тому справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш залізний купол", - наголосив Джигир.

Нагадаємо, у Міноборони визнали грандіозний прокол із виплатами військовим.

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