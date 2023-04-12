У Міноборони встановлюють особу страченого військового: українців просять не поширювати здогадки

Від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі усі силові відомства та спецслужби займались цим.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", - наголосила Маляр.

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Заступниця міністра просить зупинити поширення страшного відео, а також будь-яких подібних відеокадрів: "Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд".

"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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