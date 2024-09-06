У Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ – голова бюджетного комітету

Парламент повинен до 20 вересня ухвалити зміни до бюджету, щоб вирішити проблему з дефіцитом коштів.

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що у Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

"Міністерство оборони нам каже, що в них немає грошей, щоб до 20 вересня заплатити “бойові”, - повідомила народна депутатка.

За її словами, до цього часу парламент повинен ухвалити зміни до бюджету, щоб вирішити проблему з дефіцитом коштів на бойові виплати.

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"Я не можу зараз назвати дату засідання Верховної Ради, але приблизно 17-18 вересня ми очікуємо на це голосування", — додала Підласа

Підласа також зазначила, що голова Верховної Ради підпише законопроєкт відразу після голосування, щоб військові вчасно отримали виплати, та виловила переконання, що затримки із підписом президента також не буде.

"Усі посадові особи розуміють, як швидко це потрібно зробити", — сказала вона.

Голова бюджетного комітету Ради нагадала, що у першому кварталі 2024 року через затримку із військовою допомогою від США Україна була змушена використовувати бюджетні кошти, які планували використати наприкінці року.

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Нагадаємо, для потреб Сил оборони до кінця цього року бракує близько 500 млрд грн, зокрема на зарплати військовослужбовців, закупівлю та ремонт військової техніки. Для наповнення бюджету парламентський комітет з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в першому читанні.

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