У Міноборони закликають оновити свої дані у військкоматі: стартує спеціальна кампанія (фото)

Оновивши свої дані у ТЦК та СП, можна буде уникнути проблем, які виникають під час вручення повісток на вулицях.

У четвер, 17 серпня, в Україні стартує спеціальна інформаційна кампанія “Оновлюй дані в ТЦК”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У рамках кампанії будуть поширені інформаційні матеріали, у яких відомі українські військові чесно зізнаються, що вони теж бояться, але долають свої страхи.

“Основна ідея полягає в тому, що визнавати власні страхи - це вже сміливо, а війську потрібні сміливі люди”, - зауважила Маляр.

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Інформаційні матеріали транслюватимуться у телемарафоні "Єдині новини" та на інших телеканалах, на радіо, у кінотеатрах (Multiplex, Планета Кіно, Оскар та інших), на площинах цифрової зовнішньої реклами, у потягах Укрзалізниці, у вигляді банерів на партнерських сайтах в інтернеті, на сторінках у соцмережах Міноборони та ЗСУ та інших майданчиках.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив на важливості цього заходу.

“Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи”, - сказав він.

За словами Романа Горбача, оновивши свої дані у військкоматі, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

“Також у подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями”, - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації.

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