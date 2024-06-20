У Міноборони заявили, що не встигають впровадити стандартизовані меню для військових

Реалізація проєкту з меню була відкладена через ряд факторів щодо неготовності системи.

Міноборони відклало на невизначений термін впровадження рекомендованих меню для військовослужбовців, що раніше було заплановано на червень 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу, інформує LIGA.net.

"Реалізація проєкту з меню була відкладена через ряд факторів щодо неготовності системи. Ми плануємо повернутись до цього ще цього року. Будемо інформувати", – заявили у закупівельній організації Міноборони.

Раніше радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко розповідала, що до виконання будуть залучені професійні технологи та кухарі, які мають розробити меню для військових.

Всього повинно бути створено 16 тижневих меню від професійних кухарів – з урахуванням релігійних та етнічних потреб.

"Поступово буде зроблено перехід до закупівель за категоріями. Умовно, окремо молочні продукти, окремо м’ясо. Це дозволить закуповувати продукцію одразу у виробників напряму без посередників", – йшлося на презентації Держоператора тилу у грудні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада підтримала за основу скандальний законопроєкт про військову поліцію.

Крім того, ми раніше інформували, що у поранених воїнів ЗСУ все частіше фіксують небезпечні травми.

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