У Міноборони для СЗЧ придумали «плюшки» за повернення на службу: що відомо про новий механізм

Збройні сили України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Міністерство оборони України запроваджує спрощене повернення із СЗЧ. Військовим, які втекли зі служби, дають добровільно повернутися у стрій впродовж 100 днів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідно до нової процедури, з’являється можливість самостійно обрати підрозділ, куди повернутися, у застосунку «Армія+».

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Механізм починає діяти від дати набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України.

Хто може повернутися із СЗЧ

На першому етапі спрощеною процедурою можуть скористатися військовослужбовці:

Збройних Сил України;

Державної спеціальної служби транспорту України.

Національна гвардія України доєднається до цього механізму найближчими днями.

У Міноборони наголошують, що повернутися можна в межах тієї структури, з якої військовослужбовець втік. Перевірка рапортів здійснюється цифровими засобами та триває не більше 7 календарних днів.

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«Ті, хто не скористається цим шансом, зможуть повернутися за старою процедурою, що на практиці означає довші процеси через батальйони резерву, суди і тривале очікування на відновлення виплат», — пояснили в оборонному відомстві.

Як подати рапорт на повернення у службу

Для повернення можна обрати один із 55 підрозділів, які вважаються найбільш ефективними у рейтингу єБалів. Перелік буде доступний в «Армії+».

Для повернення до служби потрібно подати рапорт одним із цих способів:

через застосунок «Армія+»;

до 1-го або 2-го Центру рекрутингу ЗСУ (лише для ЗСУ);

безпосередньо до обраної частини (для ЗСУ та ДССТ).

Держава надаватиме індивідуальний супровід на всіх етапах

Згідно зі спрощеною процедурою, військовому не потрібно контактувати з попереднім підрозділом, оскільки від моменту подання рапорту до заходу на посаду надаються підтримка та індивідуальний супровід на всіх етапах.

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А у застосунку «Армія+» відображатиметься статус «У дорозі» для підтвердження повернення на службу.

Грошове та речове забезпечення відновлюються в день зарахування військовослужбовця до списків особового складу нової військової частини. А продовольче забезпечення відновлюється одразу в день прибуття до військової частини.

Протягом 6 місяців після зарахування до нового підрозділу військовослужбовця не можуть перевести без письмової згоди.

© Міністерство оборони України

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