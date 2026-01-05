У Міноборони назвали головні зміни у мобілізації на 2026 рік

Міноборони України

2025 року Міністерство оборони України спростило багато процесів, пов’язаних з мобілізацією. У поточному році очікується вдосконалення нововведень, які допоможуть спростити мобілізацію та службу у війську.

Про це у Міноборони заявили для «РБК-Україна».

Більшість процедур будуть доступні онлайн, зазначили у відомстві.

Завдяки змінам 2025 року черги в ТЦК майже зникли, а застосунок «Резерв+» отримав новий функціонал, який дозволяє оформлювати відстрочки, проходити ВЛК та контролювати свій облік у цифровому форматі.

За даними Міноборони, ці зміни будуть актуальні і 2026 року, а також спрямовані на підвищення ефективності мобілізації та зменшення навантаження на ТЦК.

Ключові нововведення

Відстрочки онлайн

Більшість відстрочок від мобілізації тепер оформлюються та тривають автоматично через «Резерв+». Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, заяву можна подати у будь-якому ЦНАП. Паперові довідки з печаткою більше не видають — основним підтвердженням відстрочки став Резерв ID, який містить фото власника.

Резерв ID — основний документ військовозобов’язаного

Військово-облікові документи тепер створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID доступний у додатку для понад 6 мільйонів користувачів. Для тих, хто не може користуватись смартфоном, можна роздрукувати паперову копію через додаток, портал Дія або у ТЦК/ЦНАП. Перехід до електронного формату зменшує ризики втрати, пошкодження або підробки документа.

Оплата штрафів онлайн

У”Резерв+» можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку, наприклад, неприбуття за повісткою або неявку на військово-лікарську комісію. Після подання заяви ТЦК розглядає її протягом трьох днів, а оплата закриває конкретне порушення і знімає червону стрічку у застосунку. Водночас обов’язки військового обліку залишаються.

Електронні направлення на ВЛК та висновки комісій

Тепер користувачі можуть отримати направлення на ВЛК та результати огляду без черг у ТЦК. Усі рішення комісій фіксуються електронним підписом, що робить процес прозорим та контрольованим.

Електронна черга в ТЦК

Система електронного запису на прийом до ТЦК та СП працює у більшості центрів. Вона забезпечує швидкий та прозорий запис, знижує навантаження на центри та інтегрується з іншими онлайн-сервісами.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року повістки вручатимуть по-новому. Тепер повістки можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон.