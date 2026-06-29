У Міноборони назвали найбільші проблеми, які ворог створює для ЗСУ

Керована авіабомба

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Окрім позитивних новин щодо війни з Росією, Україна має значну кількість технологічних проблем, які потребують термінового вирішення.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, Україна досі не має серійного та масового засобу протидії російським керованим авіаційним бомбам.

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«Саме КАБи створюють нам багато проблем на фронтах», — написав він.

Бескрестнов також звернув увагу на активізацію використання росіянами MESH-модемів для розвідки та наведення ударів безпілотниками «Шахед» і «Гербера».

За його словами, Україна поки що повільно просувається у створенні засобів радіоелектронної боротьби проти цієї технології.

Окремо він наголосив на проблемі атак дронів на прифронтові території.

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«І страждають не тільки села, а й Херсон, Харків, Запоріжжя, Суми. Потрібні системи оповіщення та системні заходи щодо боротьби з дронами», — зазначив радник міністра оборони.

Бескрестнов також підкреслив необхідність збільшення кількості тактичних радіолокаційних станцій.

За його словами, це дозволило б створити щільніше та ширше радіолокаційне поле, без якого ефективна робота перехоплювачів неможлива.

Крім того, він заявив, що Україні необхідно створити власну балістичну ракету.

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«Це радикально змінило б хід війни», — вважає Бескрестнов.

Серед інших проблем він назвав відсутність масових і серійних рішень у сфері радіоелектронної боротьби для придушення відеоканалів дронів.

«Ворог випереджає нас тут як у розробках, так і в досвіді застосування. Саме така РЕБ допомогла б нам захищати прифронтові зони від дронів», — пояснив він.

Також радник міністра оборони зазначив, що наразі немає перевірених рішень для захисту середніх ударних літаків і бомбардувальників від російських зенітних дронів.

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За його словами, ця проблема може стати надзвичайно серйозною, якщо Україна не знайде відповідних технологічних рішень.

Крім того, Бескрестнов наголосив, що в Україні відсутній системний технологічний підхід до пошуку та знищення тактичних російських радіолокаційних станцій, які він назвав «очима» ворога в небі.

Він також додав, що українській оборонній промисловості потрібні нові розробки у сфері альтернативної навігації для здійснення глибоких ударів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ дедалі частіше атакують позиції та тили російських окупантів за допомогою керованих авіаційних бомб (КАБів), частина з яких є розробкою українського оборонно-промислового комплексу.

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