У Міноборони назвали несподіваний спосіб зупинити війну: для цього не потрібна зброя

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив, що одним із реальних способів прискорити завершення війни є інформаційний вплив на населення Росії через інтернет.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Бескрестнова, керівництво РФ готове продовжувати війну проти України у нинішньому форматі протягом тривалого часу, маючи достатні ресурси для поповнення особового складу та виробництва озброєнь.

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«Гадаю, всі вже зрозуміли, що керівництво РФ готове вести цю війну в нинішньому форматі дуже довго. Знайти щомісяця 30 тисяч людей для відправки на смерть, щоб утримати фронти, — не проблема», — зазначив радник міністра оборони.

Водночас він вважає, що ключовим чинником, який може вплинути на темпи завершення війни, є реакція російського суспільства на наслідки бойових дій та внутрішні проблеми, спричинені конфліктом.

«Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення Росії на наші дії. Раніше СВО було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч», — написав Бескрестнов.

За його словами, українцям варто активніше використовувати Інтернет як інструмент донесення інформації до громадян РФ, демонструючи вплив війни на повсякденне життя росіян та пояснюючи причини виникнення цих проблем.

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«Якщо ви хочете зупинити війну, допомагайте впливати на народ РФ через інтернет. Росіянам потрібно всюди пояснювати справжні причини їхніх поточних проблем і шляхи їх усунення», — наголосив він.

Бескрестнов також закликав поширювати в інформаційному просторі більше контенту з регіонів Росії, щоб жителі країни бачили масштаби наслідків війни для власної держави.

На його думку, інформаційний вплив є важливою складовою сучасних конфліктів поряд із бойовими діями.

«Не всі війни відбуваються на полі бою. Когнітивна війна — одна з них. І ми в Міністерстві оборони знаємо, що це таке», — підсумував радник міністра оборони України.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони щодня демонструють високу ефективність на полі бою, змушуючи агресора платити високу ціну за вторгнення. Системні удари України стають дедалі відчутнішими для військової машини Кремля.

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