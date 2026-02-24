- Дата публікації
У Міноборони оголосили про нову стратегію війни: що зміниться
Україна має реалізувати три кроки в напрямку досягнення миру.
У Міноборони розкрили новий амбітний план війни. Є три конкретні цілі, здатні примусити Росію до миру.
Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, завдання сектору оборони — паралельно з дипломатією посилювати військові спроможності. Так, план дій складається з трьох ключових цілей.
Закрити небо
Як наголошує Федоров, захист цивільних і критичної інфраструктури є безумовним пріоритетом. Йдеться про повну ідентифікацію повітряних загроз у режимі реального часу та перехоплення переважної більшості ракет і дронів.
Уже розгортається багаторівнева система малої ППО, масштабуються перехоплювачі та впроваджуються організаційні зміни для системної протидії атакам. Надійний повітряний щит — основа стабільного функціонування країни.
Зупинити ворога на землі, в морі та кіберпросторі
Федоров акцентує, що фронт тримається завдяки мужності українських воїнів, а окупанти зазнають значних втрат за кожен кілометр. Орієнтир — понад 200 соладтів РФ — це такий рівень втрат, який унеможливить подальше просування ворога.
Для цього передбачено комплекс конкретних рішень: удосконалення системи закупівель, завершення корпусної реформи, трансформація підготовки й управління на основі даних.
Позбавити Росію економічних можливостей вести війну
Міністр оборони зазначає, що військову машину РФ фінансують доходи від енергоресурсів — нафти, яку експортують у світі, зокрема через «тіньовий флот».
Посилення санкцій, тісніша координація з партнерами та спільні дії на морі мають скоротити ці надходження і створити рекордний бюджетний дефіцит. Паралельно готується стратегія протидії в інформаційному та когнітивному вимірах.
Принципи реалізації плану Міноборони
За словами міністра оборони, реалізація плану спирається на три принципи:
розширення партнерств і залучення максимальної міжнародної підтримки — для забезпечення армії, розвитку ППО та стабільних виплат військовим;
технологічна перевага — необхідно випереджати ворога в кожному циклі інновацій;
математика війни — використання цифрових систем і якісних даних із поля бою для точних, швидких і виважених рішень.
«Мир в Україні настане тоді, коли: небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка Росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування Росії», — наголосив Федоров.
Посадовець висловив вдячність українському народові, волонтерам, бізнесу та всім, хто підтримує армію. І особливо — захисникам та захисницям, які щодня виборюють майбутнє держави.
Раніше ми повідомляли, що втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 261 420 солдатів Російської Федерації. Минолої доби ліквідовано ще 920 військових.