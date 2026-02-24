У Міноборони оголосили про нову стратегію війни: що зміниться

Федоров

Реклама

У Міноборони розкрили новий амбітний план війни. Є три конкретні цілі, здатні примусити Росію до миру.

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, завдання сектору оборони — паралельно з дипломатією посилювати військові спроможності. Так, план дій складається з трьох ключових цілей.

Реклама

Закрити небо

Як наголошує Федоров, захист цивільних і критичної інфраструктури є безумовним пріоритетом. Йдеться про повну ідентифікацію повітряних загроз у режимі реального часу та перехоплення переважної більшості ракет і дронів.

Уже розгортається багаторівнева система малої ППО, масштабуються перехоплювачі та впроваджуються організаційні зміни для системної протидії атакам. Надійний повітряний щит — основа стабільного функціонування країни.

Зупинити ворога на землі, в морі та кіберпросторі

Федоров акцентує, що фронт тримається завдяки мужності українських воїнів, а окупанти зазнають значних втрат за кожен кілометр. Орієнтир — понад 200 соладтів РФ — це такий рівень втрат, який унеможливить подальше просування ворога.

Для цього передбачено комплекс конкретних рішень: удосконалення системи закупівель, завершення корпусної реформи, трансформація підготовки й управління на основі даних.

Реклама

Позбавити Росію економічних можливостей вести війну

Міністр оборони зазначає, що військову машину РФ фінансують доходи від енергоресурсів — нафти, яку експортують у світі, зокрема через «тіньовий флот».

Посилення санкцій, тісніша координація з партнерами та спільні дії на морі мають скоротити ці надходження і створити рекордний бюджетний дефіцит. Паралельно готується стратегія протидії в інформаційному та когнітивному вимірах.

Принципи реалізації плану Міноборони

За словами міністра оборони, реалізація плану спирається на три принципи:

розширення партнерств і залучення максимальної міжнародної підтримки — для забезпечення армії, розвитку ППО та стабільних виплат військовим;

технологічна перевага — необхідно випереджати ворога в кожному циклі інновацій;

математика війни — використання цифрових систем і якісних даних із поля бою для точних, швидких і виважених рішень.

«Мир в Україні настане тоді, коли: небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка Росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування Росії», — наголосив Федоров.

Реклама

Посадовець висловив вдячність українському народові, волонтерам, бізнесу та всім, хто підтримує армію. І особливо — захисникам та захисницям, які щодня виборюють майбутнє держави.

Раніше ми повідомляли, що втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 261 420 солдатів Російської Федерації. Минолої доби ліквідовано ще 920 військових.