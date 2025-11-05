У Міноборони пояснили, як саме ТЦКівці мають носити бодикамери

Працівник ТЦК та СП / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

Працівники ТЦК та СП повинні носити засоби відеофіксації (бодикамери) на своєму форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеознімання.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит народного депутата Олександра Федієнка.

«Отримав відповідь, як саме повинен носити працівник ТЦК засоби відеофіксації. Згідно відповіді, носіння бодікамери повинно бути: на їх форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку», ­– написав нардеп у Мережі.

Федієнко додав, що коли представник ТЦК носить бодикамеру на штанях, у кишені або ж вона взагалі вимкнена, це є порушенням чинного нормативно-правового акту.

Коли працівник ТЦК повинен вмикати портативний відеореєстратор?

У Міноборони також поінформували, що уповноважений працівник ТЦК, який застосовує портативний відеореєстратор, перед початком заходів оповіщення громадян повинен поінформувати про це осіб, щодо яких проводиться фото- і відеофіксація.

«Включення портативного відеореєстратора уповноваженими представниками відбувається з моменту початку виконання ними службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням у уповноваженого представника особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора уповноважений представник переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу», — йдеться в інформації від Міноборони.

Відповідь Міноборони на депутатський запит / © Телеграм-канал Олександра Федієнка

Нагадаємо, у жовтні Федієнко повідомляв, що став свідком «бусифікації»: працівники ТЦК запхали цивільну особу, яка нібито була в розшуку, до цивільного авто. Нардеп зафіксував, що бодикамери у військових були прикріплені таким чином, що не могли вести належну відеофіксацію.