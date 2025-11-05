- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
У Міноборони пояснили, як саме ТЦКівці мають носити бодикамери
Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо правил використання бодикамер працівниками ТЦК та СП під час оповіщення громадян.
Працівники ТЦК та СП повинні носити засоби відеофіксації (бодикамери) на своєму форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеознімання.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит народного депутата Олександра Федієнка.
«Отримав відповідь, як саме повинен носити працівник ТЦК засоби відеофіксації. Згідно відповіді, носіння бодікамери повинно бути: на їх форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку», – написав нардеп у Мережі.
Федієнко додав, що коли представник ТЦК носить бодикамеру на штанях, у кишені або ж вона взагалі вимкнена, це є порушенням чинного нормативно-правового акту.
Коли працівник ТЦК повинен вмикати портативний відеореєстратор?
У Міноборони також поінформували, що уповноважений працівник ТЦК, який застосовує портативний відеореєстратор, перед початком заходів оповіщення громадян повинен поінформувати про це осіб, щодо яких проводиться фото- і відеофіксація.
«Включення портативного відеореєстратора уповноваженими представниками відбувається з моменту початку виконання ними службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням у уповноваженого представника особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора уповноважений представник переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу», — йдеться в інформації від Міноборони.
Нагадаємо, у жовтні Федієнко повідомляв, що став свідком «бусифікації»: працівники ТЦК запхали цивільну особу, яка нібито була в розшуку, до цивільного авто. Нардеп зафіксував, що бодикамери у військових були прикріплені таким чином, що не могли вести належну відеофіксацію.