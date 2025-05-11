У Міноборони пояснили, хто отримає виплати за контрактом "18–24"

Мобілізація / © ТСН.ua

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У Міноборони пояснили, офіцери не отримують виплат за програмою «Контракт 18–24» тому, що вона розрахована лише на добровольців цього віку, які підписують річний контракт.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю на Армія TV.

«Якщо це випускник військової кафедри, то це трохи інша історія. Він вирішив пройти навчання на кафедрі самостійно. А якщо йдеться про офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, то це люди, які свідомо обрали свою професію», — пояснив він.

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За словами посадовця, ідея контрактної служби для 18–24-річних полягає не в примусі, а в заохоченні. Людям, які не підпадають під мобілізацію, пропонують приєднатися до ЗСУ добровільно — з усвідомленням і мотивацією.

Він наголосив, що офіцери є ключовими фігурами в армії, адже проходять спеціальну підготовку і несуть відповідальність за захист держави, тому вони підлягають військовому обов’язку. Посадовець звернув увагу, що зараз в українській армії гостра нестача офіцерів, зокрема через активну фазу війни, під час якої ЗСУ стрімко зросли в кілька разів. Водночас роль офіцера не завжди належно оцінюється.

Паліса розповів, що коли на фронті втрачають офіцера — лідера, це часто призводить до проблем з управлінням і обороною. У таких випадках надзвичайно важливо, щоб хтось із команди — інший офіцер або сержант — зміг швидко взяти на себе відповідальність і не допустити дезорганізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перша хвиля рекрутів, яким від 18 до 24 років, почали базову військову підготовку. Бойові завдання вони почнуть виконувати в кінці травня.

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