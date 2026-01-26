У Міноборони представили воєнну стратегію України на 2026 рік і назвали основні пріоритети

Міноборони України / © facebook.com/theministryofdefence.ua

Для її реалізації 2026 року Україні потрібно 120 млрд доларів. Половину цієї суми — $60 млрд — Україна планує покрити за рахунок власного бюджету та позик ЄС, ще 60 млрд доларів очікується від партнерів у вигляді безпекової допомоги.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час виступу конференції OFDEF, повідомляє Міноборони України.

Сергій Боєв повідомив, що основними пріоритетами на 2026 рік є системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО), а також ракети до них. Також серед ключових пріоритетів — безпілотники українського виробництва та артилерійські боєприпаси збільшеної дальності.

Україна закликає своїх партнерів спрямувати близько 80% безпекової допомоги саме на ці напрями.

Також Боєв повідомив, що у сфері безпілотних систем Україна планує виробити понад семи мільйонів дронів.

Крім того, він наголосив на тому, що потреба України у протиповітряній обороні є критичною. За його словами, Росія суттєво збільшила виробництво та застосування крилатих і балістичних ракет, а також ударних БпЛА.

Він підкреслив, що від вересня 2025 року війська країни-агресорки Росії посилили наступ вздовж усієї лінії фронту та готуються до подальшої ескалації. Однак, запевнив Боєв, якщо міжнародна підтримка збережеться, РФ не зможе досягти свої оперативні цілі.

Нагадаємо, Україна має підтверджене зовнішнє фінансування на 2026 рік у розмірі 35 млрд доларів із необхідних 45 млрд. Після президентських виборів у США гарантії подальшої допомоги залишаються невизначеними: Дональд Трамп заявив, що підтримка України не буде безоплатною.

Наразі Україна отримує фінансування зі США за програмою ERA, затвердженою попередньою адміністрацією Джо Байдена.

2025 року Дональд Трамп підписав законопроєкт про національну оборону на 2026 фінансовий рік із загальним бюджетом у 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, передбачає фінансування безпекової допомоги Україні.