У Міноборони Великої Британії зробили заяву про війська в Україні

Гілі / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що має намір відправити війська до України. За його словами, це стане сигналом про завершення конфлікту.

Про це йдеться у статті для The Telegraph.

Гілі заявив, що «2026 рік має стати роком закінчення цієї жахливої ​​війни».

«Немає важчого тягаря для жодного міністра оборони чи будь-якого уряду, ніж віддання наших Збройних сил на операції. Я хочу бути першим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні. Бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться», — пише він.

Він додає: це означатиме, що є домовиленість про мир в Україні. А безпечній Європі, наголосив Гілі, потрібна сильна, суверенна Україна.

Як відомо, уряд Великої Британії працює разом із союзниками над створенням так званої «коаліції охочих». Ці багатонаціональні миротворчі сили захищатимуть Україну від агресії РФ після досягнення угоди про припинення війни.

Нагадаємо, експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників розглянути можливість направлення небойових військових контингентів до України, щоб посилити підтримку Києва. Джонсон вважає, що такий крок змінив би сприйняття президента Володимира Путіна та продемонстрував рішучість Заходу. За його словами, план надсилання сил після завершення війни є помилковим, і їх треба розмістити вже зараз.