У Міноносвіти запевнили, що усі учні отримають документ про завершення навчального року

У Міноносвіти запевнили, що усі учні отримають документ про завершення навчального року

Це стосується як державних, так і приватних шкіл.

Усі українські школярі, які нині навчаються у навчальних закладах за кордоном, отримають документ про завершення навчального року.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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"Всі діти, які навчаються зараз не у своїх рідних школах, а також за кордоном, отримають документ про завершення навчального року. І всі їхні оцінки будуть зараховані, де б дитина не навчалася зараз: у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, у тому числі і приватні заклади освіти", - зауважив міністр освіти.

Шкарлет нагадав, що серед приватних шкіл - це "Атмосферна школа", "Оптіма", "Ліко-школа", "Академія А-плюс" - всі ці школи мають ліцензію та співпрацюють з Міністерством освіти і науки і органами управління освітою. Виданий ними документ про освіту є абсолютно рівноправним із документом про освіту, який видає будь-який державний або комунальний заклад загальної середньої освіти.

"Наголошую, що ці школи надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах. Вони доступні і поза межами України", - зазначив очільник Міносвіти.

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