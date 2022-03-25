У Міноносвіти запевнили, що усі учні отримають документ про завершення навчального року

Це стосується як державних, так і приватних шкіл.
Усі українські школярі, які нині навчаються у навчальних закладах за кордоном, отримають документ про завершення навчального року.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
"Всі діти, які навчаються зараз не у своїх рідних школах, а також за кордоном, отримають документ про завершення навчального року. І всі їхні оцінки будуть зараховані, де б дитина не навчалася зараз: у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, у тому числі і приватні заклади освіти", - зауважив міністр освіти.
Шкарлет нагадав, що серед приватних шкіл - це "Атмосферна школа", "Оптіма", "Ліко-школа", "Академія А-плюс" - всі ці школи мають ліцензію та співпрацюють з Міністерством освіти і науки і органами управління освітою. Виданий ними документ про освіту є абсолютно рівноправним із документом про освіту, який видає будь-який державний або комунальний заклад загальної середньої освіти.
"Наголошую, що ці школи надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах. Вони доступні і поза межами України", - зазначив очільник Міносвіти.
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