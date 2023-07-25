У Міносвіти оцінили готовність укриттів у закладах освіти України

Для Міносвіти важливо повернути процес навчання в Україні саме до очної форми.

Наразі в Україні тільки 9 тисяч закладів освіти з 13, які готуються до початку нового навчального року, облаштовані укриттями, тому не всі вони запрацюють з 1 вересня.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, інформує УНІАН.

"Наразі уряд України виділив півтора мільярда гривень на облаштування укриттів для підготовки до навчального року 2023-2024. І ми сьогодні маємо 75% шкіл, в яких облаштовані укриття різного рівня, різної якості. 75% шкіл облаштовано укриттями, але це не означає, що 75% дітей можуть повернутися до очного навчання", – сказав Лісовий.

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Він зазначив, що наразі для Міносвіти важливо повернути процес навчання в Україні саме до очної форми, однак зробити це можна лише за умови забезпечення безпеки під час навчального процесу.

"Ми повертаємося до очного навчання там, де діти будуть в безпеці. 75% шкіл з укриттями, але 65% дітей зможуть повернутись до очного навчання. Ми не повертаємо до очного навчання ті регіони, де є підвищені ризики, де йдуть активні бойові дії. Там навчання буде продовжуватись в онлайновому форматі", – пояснив міністр освіти.

Лісовий розповів, що найгірше підготовленні до початку навчального року заклади дошкільної освіти, які обладнанні укриттями трішки більше за 50%.

Водночас Міносвіти буде рекомендувати повернутись до очної форми навчання закликав вищої освіти.

"Це поки що рекомендація. Звичайно, з дотриманням всіх безпекових умов. Що стосується закладів вищої освіти, то здебільшого архітектура їх будівель дозволяє облаштовувати укриття. Але не завжди ці укриття дозволяють прийняти всіх студентів. І безумовно, ми розуміємо, що ситуація у Харківській, Чернівецькій області, Житомирській, Волинській, Львівській – вона різна. Тому керівництво закладів вищої освіти буде приймати рішення самостійно", – прокоментував міністр.

Він зазначив, що 60% закладів вищої освіти обладнанні укриттями, але цього не достатньо, щоб повернутись до очної форми навчання.

Лісовий пояснив, що рекомендація надана, перш за все, заради підвищення якості освіти у вишах. Другою проблемою в питанні повернення до очного навчання у ВНЗ є міграція викладачів, повідомив міністр.

"І ми також розуміємо, що це є одною з причин, чому багато закладів сьогодні навіть маючи можливість обладнати укриття, все одно не готові повертатись до очного навчання", – сказав він.

Міністр наголосив, що освіта є чинником розвитку громад. "Нормальне функціонування школи – це і про повернення громади до повноцінного життя, повноцінного функціонування, і про повернення людей до своїх робочих місць, тобто повернення людей в Україну в цілому. Тому що багато хто з батьків сьогодні продовжують залишатись за кордоном, бо не можуть в Україні забезпечити нормальне навчання для своїх дітей. І головне – це повернення до нормальної і якісної освіти", – зазначив він.

Міністр подякував Швейцарії, яка ініціювала підтримку українським громадам в облаштуванні шкільних укриттів. Зокрема, Швейцарія прагне допомогти громадам Полтавської, Одеської та Чернігівської областей. Швейцарія виділить приблизно 170 млн гривень для створення 25 освітніх хабів в укриттях.

Також Лісовий заявив, що наразі Україна веде переговори з битвою щодо виділення 10 млн євро для облаштування укриттів у закладах освіти України.

"Є надія, що ми зберемо кошти на побудову укриттів. Бо на сьогодні нам все ще потрібно 3 тисячі укриттів. І загальна вартість бюджету – це понад 1 млрд доларів. І це ще залежить від того, які укриття ми будемо облаштовувати. Але ціна питання наразі – понад мільярд доларів", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство розробляє нову реформу освіти, яку презентують у середині літа.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що на освіту в Україні чекає перезавантаження. Зокрема, уряд продовжує реформу Нової української школи для 5-9 класів.

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