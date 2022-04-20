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У Міносвіти озвучили правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям

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У Міносвіти озвучили правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям

Getty Images

Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.

У Міносвіти нагадали правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям. Доволі часто підлітки не помічають небезпек в інтернеті, адже для них світи онлайн і офлайн є схожими.

Про це Міносвіти повідомляє у Телеграмі.

З війною кількість ризиків у мережі збільшується, тож наша мета – попередити зустріч дітей зі злочинцями.

Рекомендації щодо правил безпеки дітей у цифровому просторі:

  • Використовуйте надійний пароль, створюючи новий обліковий запис. Він має містити маленькі та великі літери, цифри та інші символи (підкреслення, знак відсотка, крапка тощо). Намагайтеся створювати різні паролі для різних акаунтів.
  • Важливо не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі тощо), також не використовуйте позначку геолокації.
  • Необхідно встановити антивірусну програму на пристрій. Вона блокуватиме рекламу та спливні вікна, які відвертають увагу та можуть містити вірус.
  • Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.
  • Не можна переходити за посиланнями з невідомих джерел або які надіслані незнайомою людиною в особисті повідомлення, у месенджер або на пошту.
  • Не спілкуйтеся в інтернеті з тими, кого не знаєте в реальному житті. Якщо користувач надто наполегливо додається в «друзі», то ігноруйте незнайомця.
  • Треба звертатися до батьків чи вчителів, якщо хтось поводиться агресивно чи неприйнятно.
  • Запам’ятайте правило «Білборда»: уяви те, що хочеш опублікувати чи надіслати, на білборді поруч зі школою. Якщо це викликає негативні емоції, то матеріал краще не оприлюднювати.
  • Варто пам’ятати, що після поширення фото чи відео, ми втрачаємо контроль над ними.
  • У мережі необхідно комунікувати поважаючи та не завдаючи шкоди один одному.

"Все буде Україна! Бережіть себе", - йдеться у повідомленні. 

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