У Міносвіти озвучили правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям

Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.
У Міносвіти нагадали правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям. Доволі часто підлітки не помічають небезпек в інтернеті, адже для них світи онлайн і офлайн є схожими.
Про це Міносвіти повідомляє у Телеграмі.
З війною кількість ризиків у мережі збільшується, тож наша мета – попередити зустріч дітей зі злочинцями.
Рекомендації щодо правил безпеки дітей у цифровому просторі:
- Використовуйте надійний пароль, створюючи новий обліковий запис. Він має містити маленькі та великі літери, цифри та інші символи (підкреслення, знак відсотка, крапка тощо). Намагайтеся створювати різні паролі для різних акаунтів.
- Важливо не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі тощо), також не використовуйте позначку геолокації.
- Необхідно встановити антивірусну програму на пристрій. Вона блокуватиме рекламу та спливні вікна, які відвертають увагу та можуть містити вірус.
- Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.
- Не можна переходити за посиланнями з невідомих джерел або які надіслані незнайомою людиною в особисті повідомлення, у месенджер або на пошту.
- Не спілкуйтеся в інтернеті з тими, кого не знаєте в реальному житті. Якщо користувач надто наполегливо додається в «друзі», то ігноруйте незнайомця.
- Треба звертатися до батьків чи вчителів, якщо хтось поводиться агресивно чи неприйнятно.
- Запам’ятайте правило «Білборда»: уяви те, що хочеш опублікувати чи надіслати, на білборді поруч зі школою. Якщо це викликає негативні емоції, то матеріал краще не оприлюднювати.
- Варто пам’ятати, що після поширення фото чи відео, ми втрачаємо контроль над ними.
- У мережі необхідно комунікувати поважаючи та не завдаючи шкоди один одному.
"Все буде Україна! Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- У Запоріжжі СБУ викрила ботоферму, яка поширювала російську пропаганду і фейки
- Отримати від держави 3 тисячі гривень: шахраї поширюють фейковий чат-бот "Дія" (фото)
- Міфологізують ґвалтівників та мародерів: як "друга армія світу" вигадує фейки про свої перемоги