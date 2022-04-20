У Міносвіти озвучили правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям

У Міносвіти озвучили правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям

Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.

У Міносвіти нагадали правила онлайн-безпеки, які важливо пояснити дітям. Доволі часто підлітки не помічають небезпек в інтернеті, адже для них світи онлайн і офлайн є схожими.

Про це Міносвіти повідомляє у Телеграмі.

З війною кількість ризиків у мережі збільшується, тож наша мета – попередити зустріч дітей зі злочинцями.

Рекомендації щодо правил безпеки дітей у цифровому просторі:

Використовуйте надійний пароль, створюючи новий обліковий запис. Він має містити маленькі та великі літери, цифри та інші символи (підкреслення, знак відсотка, крапка тощо). Намагайтеся створювати різні паролі для різних акаунтів.

Важливо не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі тощо), також не використовуйте позначку геолокації.

Необхідно встановити антивірусну програму на пристрій. Вона блокуватиме рекламу та спливні вікна, які відвертають увагу та можуть містити вірус.

Завантажуйте нові програми для відеозв’язку лише з офіційних сайтів розробників.

Не можна переходити за посиланнями з невідомих джерел або які надіслані незнайомою людиною в особисті повідомлення, у месенджер або на пошту.

Не спілкуйтеся в інтернеті з тими, кого не знаєте в реальному житті. Якщо користувач надто наполегливо додається в «друзі», то ігноруйте незнайомця.

Треба звертатися до батьків чи вчителів, якщо хтось поводиться агресивно чи неприйнятно.

Запам’ятайте правило «Білборда»: уяви те, що хочеш опублікувати чи надіслати, на білборді поруч зі школою. Якщо це викликає негативні емоції, то матеріал краще не оприлюднювати.

Варто пам’ятати, що після поширення фото чи відео, ми втрачаємо контроль над ними.

У мережі необхідно комунікувати поважаючи та не завдаючи шкоди один одному.

"Все буде Україна! Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

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