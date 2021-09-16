У Міносвіти пояснили, як працюватимуть школи та виші від 20 вересня

У Міносвіти пояснили, як працюватимуть школи та виші від 20 вересня

Карантин в Україні в "жовтій" і "червоній" зонах змінено.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня 2021 року.

"У разі впровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності щонайменше у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

У разі впровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки відвідування навчальних закладів здобувачами освіти дозволено лише в тому випадку, якщо 100% працівників навчального закладу матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний COVID-сертифікат.

Уточнюється, що сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати),

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної або дводозної вакцини (зелені сертифікати),

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції,

одужання особи від зазначеної хвороби.

Термін дії COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) з дати введення дози становить 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) - 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові позначки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Дію сертифікату має бути підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного застосунку порталу "Дія".

Нагадаємо:

У школярів довідок про результати ПЛР-тесту не вимагатимуть. Незмінною залишається перевірка температури перед початком уроків. Лише, якщо вона перевищена, потрібно буде зробити або ПЛР-тест або швидкий тест.

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