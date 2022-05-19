У Міносвіти розповіли, чи отримають випускники з окупованих територій атестати

У Міносвіти розповіли, чи отримають випускники з окупованих територій атестати

Випускники шкіл на тимчасово окупованих територіях отримають українські атестати та документи про освіту.

Зараз на тимчасово окупованих територіях України розташовано приблизно 800 шкіл. Утім, кожен випускник отримає свій документ, який буде підтверджувати його освіту.

Про це запевнили у МОН.

"Незалежно від того, чи можуть вони на цьому етапі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам. Всіх без винятку школярів буде атестовано за щорічною оцінкою", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону 19 травня.

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За його словами, із 800 шкіл, які поки на тимчасово окупованій території, у понад 280 закладах освіти уже завершили навчання. Це переважно школи, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, для українців у Польщі створили сайт для реєстрації на навчання чи пошуку роботи в університетах.

Раніше ми повідомляли, що учні на тимчасово окупованих територіях України можуть закінчити школу дистанційно. Як це зробити.

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