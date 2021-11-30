У Міносвіти розповіли про новації вступної кампанії-2022

У Міносвіти розповіли про новації вступної кампанії-2022

Змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей та посилено роль математики.

У Міністерстві юстиції зареєстровано умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, невдовзі вони набудуть чинності.

Про це повідомили на сайті Міносвіти.

Основний етап вступної кампанії планується провести у звичні для вступників та закладів терміни – в липні 2022 року.

Новаціями умов прийому для вступників наступного року є:

розширення можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;

удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;

скорочення переліку паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО;

зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики, зокрема відбулись зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.

Наступного року заплановане розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО. Його проведення заплановано для спеціальностей "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини".

Для вступників на спеціальності галузі знань 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

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