У Міносвіти розповіли, в якому форматі почнеться навчальний рік

Заклади вищої освіти можуть розпочати навчальний рік восени.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться, але є нюанси.

Про це він сказав під час Єдиного телемарафону.

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"Ми можемо розподілити всіх студентів на дві великі категорії: вступники та старші курси. Так як онлайн-освіта вже всім набридла, ми би рекомендували закладам освіти розпочати раніше цей процес саме для старших курсів. Для тих, хто вступає цьогоріч, враховуючи всі умови, особливості воєнного стану та безпекової ситуації в Україні, ми вважаємо, що навчання для вступників розпочнеться десь в середині вересня, а для магістрів - десь на початку жовтня", - сказав він.

Станом на 4 червня було відомо, що на тимчасово захопленій території України перебувають приблизно тисяча шкіл. Під окупацією також залишалися 10-11 тисяч викладачів.

Як повідомлялося, цього року на освітні навчальні програми в Україні очікують зміни з певних предметів. Насамперед, це стосується шкільного предмету "Захист України" та зарубіжної літератури.​ Також будуть внесені зміни до методики викладання історії України та світової історії.​​​​​​

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