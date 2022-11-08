У Міносвіти розповіли, як готуються до відключень світла: що чекає школярів

Міністерство освіти та науки готується підлаштувати навчання під графіки відключень електрики в Україні.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, - пише Укрінформ.

«Ми працюємо з Міненерго, щоб створити чіткі графіки відключення і під це підлаштувати освітній процес. У багатьох школах переходимо на змінність навчання, враховуючи графіки відключень: старша школа - друга зміна, початкова школа - перша зміна. Зсунули трошки графіки навчального процесу - не з 8-ї, а з 9-ї години, залежно від графіків відключень", - пояснив Шкарлет.

Через відключення електрики й відсутності Інтернету учні можуть опановувати навчальну програму завдяки додаткам. Також до Мережі викладено 1335 підручників.

"Декілька видавництв забезпечують додаткові освітні матеріали. Працюємо над тим, щоб перевести матеріали Всеукраїнської школи онлайн в гейміфіковані контенти, які не вимагають підключення до інтернету ... і можуть використовуватися в освітньому процесі", - зауважив міністр.

Шкарлет підкреслив, що в нинішніх умовах також зросла роль батьків, які можуть допомоги дитині опанувати навчальну програму.

Нагадаємо, що раніше Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що в одній зі шкіл міста через проблеми з електрикою їжу дітям готували на буржуйках. Через регулярні обстріли України такою є нова реальність Львова.

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