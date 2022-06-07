У Міносвіти розповіли, як планують розпочати навчальний рік у вересні

Новий навчальний рік в українських школярів розпочнеться традиційно - 1 вересня.
Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що навчальний процес у школах та вишах буде відбуватися у режимі офлайн.
Про це представник МОН заявив у ефірі національного телемарафону.
За його словами, учні та студенти повинні бути готові до того, що 1 вересня їм доведеться йти до навчальних закладів.
"Що стосується початку нового навчального року, хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн. Всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.
Заступник керівника МОН зауважив, що багато чого в питаннях початку навчального процесу залежить від ситуації. Крім того, зараз проводиться аудит шкіл щодо того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.
Як повідомлялося, цього року на освітні навчальні програми в Україні очікують зміни з певних предметів.Насамперед це стосується шкільного предмету "Захист України" та зарубіжної літератури. Такожбудуть внесені зміни в методику викладання історії України та світової історії.
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