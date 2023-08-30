У Міносвіти сказали, як навчатимуться школярі у небезпечних регіонах

Невдовзі стартує навчальний рік, який діти та вчителі знову зустрінуть в умовах війни.

Так, на прифронтових територіях діти навчатимуться лише дистанційно. Наявність укриття у школі не скасовує рішення.

Про це розповів заступник міністра освіти й науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону.

Як відзначає заступник голови Міносвіти, на початку вересня:

більша частина з 13 000 шкіл в Україні планує повернутися до очного формату навчання;

близько 3 800 шкіл працюватимуть у змішаному режимі, бо укриття не вміщують одночасно всіх учасників освітнього процесу;

школярі приблизно 2 500 закладів продовжать навчатися дистанційно.

Нагадаємо, у Харкові школи почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Водночас кілька разів на тиждень школярі зможуть навчатися в офлайн-форматі у метро.

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