У Міносвіти сказали, як навчатимуться школярі у небезпечних регіонах

Невдовзі стартує навчальний рік, який діти та вчителі знову зустрінуть в умовах війни.
Так, на прифронтових територіях діти навчатимуться лише дистанційно. Наявність укриття у школі не скасовує рішення.
Про це розповів заступник міністра освіти й науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону.
Як відзначає заступник голови Міносвіти, на початку вересня:
- більша частина з 13 000 шкіл в Україні планує повернутися до очного формату навчання;
- близько 3 800 шкіл працюватимуть у змішаному режимі, бо укриття не вміщують одночасно всіх учасників освітнього процесу;
- школярі приблизно 2 500 закладів продовжать навчатися дистанційно.
Нагадаємо, у Харкові школи почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Водночас кілька разів на тиждень школярі зможуть навчатися в офлайн-форматі у метро.
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