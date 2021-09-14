У Міносвіти ухвалили рішення щодо кандидатської дисертації Киви

Наукову роботу народного депутата від “ОПЗЖ” відправили поглиблене вивчення.

Експертна рада Міністерства освіти відправила кандидатську дисертацію народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Як повідомляє Bihus.Info, таке рішення було прийнято на засіданні у вівторок, 14 вересня.

Народний депутат та автор наукової роботи був запрошений на засідання експертної ради, але не прийшов.

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Один з членів експертної комісії у коментарі журналістові зазначив, що до дисертації Іллі Киви "є серйозні зауваження". Зрештою, було ухвалено рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в кілька наукових закладів.

Раніше в Міносвіти повідомили, що почали перевіряти дисертацію Киви ще 8 червня.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". 13 членів комісії одноголосно підтримали те, щоб дати Киві ступінь кандидата наук.

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