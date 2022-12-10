У Мінрегіоні розповіли про наслідки ворожих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури

Деякі об'єкти зруйновано повністю.
Внаслідок обстрілів армії РФ в Україні "значно пошкоджено" близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури. Щобільше - деякі об'єкти повністю зруйновано.
Про це повідомив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі CNN.
"Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було значно пошкоджено, а деяка була повністю руйнівною", - заявив голова відомства.
Видання з посиланням на "Укренерго" стверджує, що в Україні ситуація "залишається складною, але контрольованою". Зазначається, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені", а окупована Запорізька АЕС "не постачає електроенергію до мережі".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання. За його словами, перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.
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