У Мінрегіоні розповіли про наслідки ворожих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури

Внаслідок обстрілів армії РФ в Україні "значно пошкоджено" близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури. Щобільше - деякі об'єкти повністю зруйновано.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі CNN.

"Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було значно пошкоджено, а деяка була повністю руйнівною", - заявив голова відомства.

Видання з посиланням на "Укренерго" стверджує, що в Україні ситуація "залишається складною, але контрольованою". Зазначається, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені", а окупована Запорізька АЕС "не постачає електроенергію до мережі".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання. За його словами, перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Читайте також: