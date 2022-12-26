У Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним ВПО ставати на військовий облік

У відомстві також нагадали, які категорії військовозобов'язаних громадян звільняються від мобілізації.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України роз'яснили, чи потрібно військовозобов'язаним ВПО ставати на облік у військкоматі.
Роз'яснення опублікували на офіційному телеграм-каналі відомства.
Так, зазначається, що військовозобов'язані переселенці обов'язково мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. Це потрібно зробити протягом 7 днів.
"Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - йдеться у роз'ясненні.
Водночас у Мінреінтеграції наголошують, що це не означає вручення повістки, та нагадують, які каьегорії військовозобов'язаних громадян звільняються від мобілізації.
Таким чином, звільненими від мобілізації є такі категорії:
- особи з інвалідністю або особи, які, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
"Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус", - додають у Мінреінтеграції.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні 24 лютого розпочалася широкомасштабна війна, яку розв'язала РФ. Президент України Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона триває і триватиме, допоки в Україні діятиме військовий стан.
Водночас начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач заявив, що наразі в Україні не планується жодних хвиль мобілізації після Нового року. Плани щодо призову військовослужбовців, як завжди, залежать від поточної ситуації на фронті.
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