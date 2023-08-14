У Мінреінтеграції розповіли, як знайти прихисток після евакуації з Куп'янського району

Мешканці, які евакуюються з населених пунктів Куп'янського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми «Прихисток».

Про це інформує Мінреінтеграції у соціальних мережах.



Ініціатива «Прихисток» створена за принципом дошки оголошень. Власники житла, які готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та контакти. А люди, які потребують житла, можуть одразу його знайти та забронювати на декілька днів або довший період. Житло у межах програми надається безкоштовно.



Знайти житло можна зареєструвавшись на сайті «Прихисток». Після реєстрації за допомогою системи фільтрів можна підібрати оптимальне помешкання та зв’язатися з його власником.

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За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.



Мінреінтеграції визначено Урядом відповідальним виконавцем проєкту «Прихисток». Наразі Міністерство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат власникам житла за прихисток переселенців.

Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію.

Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей.