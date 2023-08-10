У Мінсоцполітики пояснили, чому переселенці досі не отримали виплати цього місяця

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) від серпня отримуватимуть виплати за новими датами — після 15 і 28 числа щомісяця, а не 3, 13 та 23 числа, як було раніше.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

"Затримки виплат немає. Річ у тім, що з серпня запроваджено два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа)", - повідомили у Міністерстві.

Тобто тепер Мінсоцполітики перераховуватиме бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

"Відповідно, у серпні 2023 р. нарахування та виплата допомоги на проживання для ВПО переважній більшості внутрішньо переміщених осіб відбудеться після 15-го серпня. 28-го серпня відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15.08.23", - пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадуємо, Кабінет міністрів від 1 серпня змінив періоди виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців. Детальніше читайте в статті.

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