У Мінсоцполітики пояснили, що буде з пенсіями у разі відсутності міжнародної допомоги

У випадку відсутності міжнародної фінансової допомоги проблем із виплатою пенсій, найімовірніше, не виникне. Проте їхня індексація у 2024 році може не відбутися.

Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Виплати будуть

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть бути спокійні. За словами Жолнович, левова частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема, нашими військовими.

"Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", – сказала вона.

При цьому, визнає Жолнович, якщо насправді будуть ризики відсутності міжнародної фінансової допомоги, індексація не буде нарахована.

"Але базова пенсія буде виплачена. На це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", – заявила міністерка.

Всі підвищення та індексації, акцентує вона, закладені в бюджет. Тож Жолнович сподівається, що ми впораємося з цими викликами.

"Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії й підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – підсумувала міністерка соціальної політики.

Нагадаємо, українцям у січні підвищать пенсії. Стало відомо, кому і на скільки.

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