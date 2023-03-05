У Мінсоцполітики пояснили важливі нюанси щодо виплат переселенцям

ВПО щомісяця отримують від держави на проживання по дві тисячі гривень, літні люди та особи з інвалідністю – по три тисячі гривень.

В Україні було кілька основних причин затримки виплат внутрішньо переміщеним особам у лютому. Станом на початок березня всі виплати в сумі 6,3 млрд грн профінансовано.

Про це заявили в Мінсоцполітики.

Міністерство пояснило, що виплати деяким переселенцям могли затримано з таких причин: додаткова перевірка (верифікація) та уточнення даних через перехід до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а також зростання кількості одержувачів допомоги, на що знадобилися додаткові кошти.

Так, лише за грудень-2022 та січень-2023 кількість отримувачів допомоги зросла на 86 тис. осіб. А за листопад 2022 року зростання склало 200 тис. осіб.

Надалі у разі затримки виплат ВПО слід звертатися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Це потрібно для перевірки правильності даних та виправлення помилок, якщо такі знайдуться.

Контакти таких регіональних представництв соцзахисту доступні за цим посиланням. Також можна звернутися до Національної соціальної сервісної служби України за телефоном (044) 289-87-89.

Зазначається, що щомісячна державна допомога на проживання ВПО становить для осіб віком від 18 років – по 2000 грн; для дітей та осіб з інвалідністю – по 3000 грн. До того ж до закінчення воєнного стану та ще місяць після нього виплати продовжуються автоматично.

Нагадаємо, для українських переселенців анонсували допомогу у 1050 доларів. Які умови отримання.

Як повідомлялося, у лютому у Мінреінтеграції затвердили новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими, на основі чого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях.

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