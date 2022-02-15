У Мінсоцполітики розповіли, що субсидії в Україні можна оформити навіть за наявності боргу за ЖКП

Навіть якщо у вас є борг за сплату ЖКП, ви можете оформити субсидію. Про це розповіли в Мінсоцполітики. Що для цього потрібно і як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua.
В пресслужбі Міністерства соціальної політики України повідомляють, що громадяни, які не можуть самотужки сплачувати за ЖКП, можуть отримати державну допомогу завдяки програмі житлових субсидій. Її можна оформити в будь-який час, а не лише на початку опалювального сезону.
Більш того, отримати субсидію на оплату ЖКП можна навіть за наявності боргу. Згідно з законом України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію", для цього потрібно лише укласти договір реструктуризації заборгованості з надавачем послуги. За його умовами боржник може виплачувати свій борг частинами кожного місяця. При цьому також враховуються доходи громадянина та його соціальний статус.
Як оформити субсидію: покрокова інструкція
- Самостійно звернутися до центру надання адміністративних послуг або до виконавчого органу територіальної громади.
- Також оформити субсидію можна онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (“Дія”).
Нині середній розмір субсидії в Україні становить 1 700 гривень/місяць. Він розраховується в залежності від умов проживання і складу домогосподарства.