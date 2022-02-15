Як оформити субсидію в Україні, якщо є борг за ЖКП? / pixabay.com

У Мінсоцполітики розповіли, що субсидії в Україні можна оформити навіть за наявності боргу за ЖКП

У Мінсоцполітики розповіли, що субсидії в Україні можна оформити навіть за наявності боргу за ЖКП

Навіть якщо у вас є борг за сплату ЖКП, ви можете оформити субсидію. Про це розповіли в Мінсоцполітики. Що для цього потрібно і як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

В пресслужбі Міністерства соціальної політики України повідомляють, що громадяни, які не можуть самотужки сплачувати за ЖКП, можуть отримати державну допомогу завдяки програмі житлових субсидій. Її можна оформити в будь-який час, а не лише на початку опалювального сезону.

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Більш того, отримати субсидію на оплату ЖКП можна навіть за наявності боргу. Згідно з законом України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію", для цього потрібно лише укласти договір реструктуризації заборгованості з надавачем послуги. За його умовами боржник може виплачувати свій борг частинами кожного місяця. При цьому також враховуються доходи громадянина та його соціальний статус.

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Самостійно звернутися до центру надання адміністративних послуг або до виконавчого органу територіальної громади. Також оформити субсидію можна онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (“Дія”).

Нині середній розмір субсидії в Україні становить 1 700 гривень/місяць. Він розраховується в залежності від умов проживання і складу домогосподарства.