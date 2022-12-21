У МінТОТ закликають до евакуації мешканців Донеччини: в області залишається щонайменше 200 тис. осіб

Щонайменше 200 тисяч мирних жителів залишаються в контрольованих Україною районах Донецької області, попри обов'язкову евакуацію.

Такі дані оприлюдинила віцепрем'єр-міністрерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

" На сьогодні на Донеччині, за даними Павла Кириленка (голова Донецької ОВА - Ред.), десь близько 350 тисяч осіб. У нас у міністерстві трохи менші дані. Вважаємо, що близько 200-250 тисяч усього залишалося на Донеччині. Десята частина з них - це діти " , - наголосила вона.

За її словами, в Бахмуті, який щодня обстрілюють, дос і залишаються тисячі людей. Верещук закликає людей їхати.

Міністерка каже, що обов’язков евакуація з Донецької області триває в ід серпня. Вт ім, з регіона що виїхало лише 33 тис. ос іб, з яких 5 тис. дітей.

" Будь ласка, не ризикуйте життям своїх дітей. Ми потім, на жаль, бачимо повідомлення про те, що є руйнування, є втрати життя та здоров'я. Зважтеся на обов'язкову евакуацію. Перечекаємо зиму, а далі будемо вже дивися ", - звернулася Верещук.

Нагадаємо, у селах в сірій зоні Донеччини в підвалах проживають по 40 людей, які бояться виїхати. Переховують там і дітей. Вивезти когось силоміць, а тим паче дітей, без дозволу батьків поліцейські не мають права.

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