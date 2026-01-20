У Мінветеранів розпочали службове розслідування щодо керівництва НВМК: Петров звільнений

Володимир Петров

Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК). Перевірка, зокрема, стосується можливого неправомірного бронювання працівників.

Про це повідомила голова Мінветеранів Наталія Калмикова.

Деталі

У межах правових процедур Володимир Петров подав заяву про звільнення та був звільнений з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК». Як уточнили в установі, звільнення відбулося 20 січня 2026 року за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України та оформлене у встановленому порядку.

У Міністерстві наголосили, що реагують на чутливі питання виключно в межах закону, стримано та по суті.»

«Для мене особисто та Міністерства принциповими є цінності відповідальності, прозорості та поваги, а будь-які дії та особи, які можуть дискредитувати памʼять полеглих Захисників і Захисниць України або підривати довіру до державних інституцій є неприйнятними», — зазначила голова Мінветеранів Наталія Калмикова.

Службове розслідування в НВМК триває. За його результатами в Міністерстві обіцяють ухвалити необхідні управлінські рішення. Також, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, було вирішено запровадити додаткові моніторингові механізми, зокрема регулярне інформування керівниками підпорядкованих установ про кадрові рішення.

Окремо у відомстві наголосили на пріоритетності працевлаштування ветеранів. Наразі понад 40% співробітників Мінветеранів — ветерани або члени їхніх родин. У НВМК штатна чисельність становить 175 посад, фактично працевлаштована 51 особа, з яких троє — ветерани, зокрема двоє з інвалідністю внаслідок війни.

Установa продовжує добір персоналу та надає перевагу людям із військовим досвідом. Станом на зараз відкрито понад 100 вакансій, які розміщені на платформах Lobby X, Jooble та «Кар’єра Ветерана».

Зазначимо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» створена для організації та забезпечення гідного поховання полеглих Захисників і Захисниць України. Останніми днями навколо установи виник суспільний резонанс через повідомлення про можливі порушення у кадрових питаннях, зокрема щодо бронювання працівників. На тлі цього Міністерство у справах ветеранів ініціювало службове розслідування.

Нагадаємо, Петров мав бронювання до 21 січня 2026 року від НВМК.

«Директор НВМК має понести також відповідальність за фейкове бронювання та розтрату державних грошей», — написав нардеп Ярослав Железняк.

Він подякував своїй команді за чудове розслідування.