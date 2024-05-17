У Мін'юсті розповіли, скільки увʼязнених погодилися мобілізуватися в обмін на звільнення

Наразі близько 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

Вже близько пʼяти тисяч увʼязнених погодилися взяти участь у бойових діях в обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо буде ухвалено відповідний законопроект.

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Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

У квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Висоцька зазначила, що 4,5 тисячі засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я.

Вона пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

За озвученою Міністерством юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують скасувати ув’язнення ухилянтів від мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, скількох чоловіків призвуть на війну та якими методами.

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