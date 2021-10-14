У місці військової слави на Тернопільщині відбувся патріотичний фестиваль

Тернопільщина - багата на місця історичної слави. Одним з таких знаменитих місць військової звитяги є село Бишки Козівської громади.

Тут сьогодні, 14 жовтня, з нагоди відзначення 79-річчя створення УПА відбувся фестиваль духовно-патріотичної пісні "Бишківська звитяга". Захід розпочався зі спільного молебню за мир в Україні. Організаторами цьогорічного фестивалю є Тернопільський обласний методичний центр народної творчості, Козівська селищна рада та команда Івана Чайківського "За майбутнє".

"Сьогодні тисячі українських чоловіків і жінок захищають кордони рідної країни. Вони роблять це для нас з вами. Ми ж у свою чергу маємо дбати про те, щоб Україна розцвітала! Тож маємо стати справжніми господарями цієї землі! Великими і малими справами доводити, що ми цінуємо дар, який отримали від наших захисників - дар бути вільними",- підкреслив народний депутат України Іван Чайківський.

Володимир Болєщук, перший заступник голови облради, наголосив, що основний обов‘язок кожного українця - пам‘ятати про подвиг Героїв та місця військової звитяги.

"Герої живуть доти, доки їх пам‘ятають. Але пам‘ятають не лише на словах. Пам‘ятають вчинками і діями. Приїжджають до могил, де десятки років поховані воїни, облагороджують їх, викошують траву, облаштовують пам‘ятники, садять квіти. До таких визначних місць роблять дорогу, щоб майбутні покоління українців могли приїжджати та навчатись на історії боротьби за українську незалежність, могли ознайомлюватись з такими патріотичними місцями, як Бишки",- наголосив Володимир Болєщук.

Саме Бишки у 1943-1945 роках було столицею воюючої України. Тут свого часу був розташований штаб проводу ОУН-УПА, а зараз - музей національно-визвольної боротьби ім. Якова Бусела, де зберігаються особисті речі Романа Шухевича та інших воїнів.

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