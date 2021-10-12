До міської ради впускатимуть тільки вакцинованих: у Тернополі посилили карантин через COVID-19

До міської ради впускатимуть тільки вакцинованих: у Тернополі посилили карантин через COVID-19

Усі працівники комунальних установ та органів місцевої влади Тернополя повинні бути вакциновані або мати негативний ПЛР-тест.

У Тернополі від 18 жовтня посилили карантинні вимоги. Це було зроблено через збільшення кількості хворих на коронавірус в місті.

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Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

У місті через спалах коронавірусу ввели такі обмеження:

Усі працівники комунальних установ та органів виконавчої влади повинні були до 15 вересня пройти курс вакцинації , а у разі його відсутності щотижневий допуск таких працівників до місця роботи буде здійснюватись за наявності негативного ПЛР-тесту ;

, а у разі його відсутності щотижневий допуск таких працівників до місця роботи буде здійснюватись за ; Від 18 жовтня структурні підрозділи Тернопільської міської ради дозволено відвідувати тільки тим, хто має повний курс вакцинації та може це документально підтвердити або за наявності документа, що підтверджує отримання однієї дози . Також у міську раду можуть потрапити ті, хто перехворів та має відповідний документ, за наявності негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту, чинного 72 години;

та може це документально підтвердити або за . Також у міську раду можуть потрапити та має відповідний документ, за наявності або чинного 72 години; Міська рада закликала підприємців долучитися до заходів з вакцинації, які регламентуються документами МОЗ України щодо Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням;

У місті посилять нагляд за дотриманням протиепідемічних заходів.

Також у Тернопільській міській раді повідомили, що відтепер підприємці повинні звертатися до органів місцевої влади для отримання дозволу на вечірню чи нічну торгівлю.

"Одним із обов’язкових елементів для надання такого дозволу буде наявність сертифікату про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність у даному закладі громадського харчування", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, в Україні посилено правила для пасажирських перевезень.

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