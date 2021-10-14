У містах України відбуваються Марші до Дня захисників та захисниць (відео, фото)

У містах України відбуваються Марші до Дня захисників та захисниць (відео, фото)

Марші зібрали тисячі людей у всій країні.

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні святкують День захисників та захисниць України. З нагоди цього дня в багатьох містах України проходять урочисті заходи з вшанування загиблих героїв та марші учасників АТО і ООС.

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Як відбувається День захисників і захисниць у містах країни зібрав ТСН.ua.

У Києві Марш зібрав кілька тисяч учасників.

На чолі йдуть представники "Нацкорпусу". Учасники маршу скандували "свободу ветеранам" і патріотичні гасла.

У Луцьку в День захисників і захисниць України вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, АТО та ООС, які віддали життя за свою державу. На площі поруч зі стелою з портретами загиблих захисників України зібралися кілька сотень лучан. Серед них вдови і діти полеглих воїнів, побратими, військові, правоохоронці, представники влади, духовенства та небайдужі лучани.

Після молитви пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання.

Ветерани АТО і ООС пройшлися центральними вулицями Дніпра. Захід зібрав кілька сот учасників.

У Рівному місцеві жителі поклали квіти до стели Героїв.

фото: Нацполіція у Рівненській області У Полтаві з нагоди державного свята Дня захисників і захисниць України відбувся Марш захисників і захисниць України. До Маршу долучились ветерани, учасники АТО/ООС, волонтери, а також родини загиблих на сході України учасників бойових дій. У День захисників та захисниць України центром Львова пройшов марш. Учасники зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де поклали квіти та спільно виконали Гімн України. Вперше марш до Дня захисників та захисниць України пройшов у Сєвєродонецьку. У Кременчуці вулицею Соборною пройшов Марш захисників і захисниць України. Участь у марші взяли службовці військових підрозділів, що дислокуються у Кременчуці, службовці правоохоронних органів і рятувальної служби, учасники АТО та ООС, учасники бойових дій разом із своїми родинами, волонтери, ветерани, вихованці Кременчуцького військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Загалом марші відбулися в усіх обласних центрах України та великих містах. Сьогодні марш захисників України також відбуждеться в Харкові. Він запланований на 18:00.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.

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