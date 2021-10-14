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У містах України відбуваються Марші до Дня захисників та захисниць (відео, фото)

У містах України відбуваються Марші до Дня захисників та захисниць (відео, фото)

Фото: site.ua

Марші зібрали тисячі людей у всій країні.

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні святкують День захисників та захисниць України. З нагоди цього дня в багатьох містах України проходять урочисті заходи з вшанування загиблих героїв та марші учасників АТО і ООС.

Як відбувається День захисників і захисниць у містах країни зібрав ТСН.ua.

У Києві Марш зібрав кілька тисяч учасників.

На чолі йдуть представники "Нацкорпусу". Учасники маршу скандували "свободу ветеранам" і патріотичні гасла.

У Луцьку в День захисників і захисниць України вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, АТО та ООС, які віддали життя за свою державу. На площі поруч зі стелою з портретами загиблих захисників України зібралися кілька сотень лучан. Серед них вдови і діти полеглих воїнів, побратими, військові, правоохоронці, представники влади, духовенства та небайдужі лучани. 

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Після молитви пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. 

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Ветерани АТО і ООС пройшлися центральними вулицями Дніпра. Захід зібрав кілька сот учасників.
 
У Рівному місцеві жителі поклали квіти до стели Героїв.
фото: Нацполіція у Рівненській області / ©
фото: Нацполіція у Рівненській області

У Полтаві з нагоди державного свята Дня захисників і захисниць України відбувся Марш захисників і захисниць України. До Маршу долучились ветерани, учасники АТО/ООС, волонтери, а також родини загиблих на сході України учасників бойових дій.

У День захисників та захисниць України центром Львова пройшов марш. Учасники зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де поклали квіти та спільно виконали Гімн України.

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Вперше марш до Дня захисників та захисниць України пройшов у Сєвєродонецьку.

У Кременчуці вулицею Соборною пройшов Марш захисників і захисниць України. Участь у марші взяли службовці військових підрозділів, що дислокуються у Кременчуці, службовці правоохоронних органів і рятувальної служби, учасники АТО та ООС, учасники бойових дій разом із своїми родинами, волонтери, ветерани, вихованці Кременчуцького  військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою. 

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Загалом марші відбулися в усіх обласних центрах України та великих містах.

Сьогодні марш захисників України також відбуждеться в Харкові. Він запланований на 18:00.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.
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