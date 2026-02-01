У містах України утворився парний туман, річки “дихають” - деталі

ТСН / © ТСН

Над річками у Києві, Дніпрі та інших містах України в морозні дні помітили білий густий туман, який нагадує дим.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

«На сильному морозі річка виглядає так, ніби дихає. Над водою постійно підіймається біла пара, яка стелиться над поверхнею», — передає кореспондентка.

За її словами, явище особливо добре видно на відкритих ділянках річки, де немає льоду або він дуже тонкий.

«Це не дим і не пожежа. Те, що бачать люди, — природний процес, який називають парним туманом або морським димом», — пояснюють фахівці.

«За сильного морозу, коли температура повітря опускається до мінус 15 градусів, а вода залишається близькою до нуля, тепла водяна пара швидко охолоджується і перетворюється на дрібні краплі, утворюючи густий туман», — додають метеорологи.

«За безвітряної погоди цей ефект виглядає особливо яскраво — над річкою піднімаються цілі стовпи пари», — зазначають експерти.

Спеціалісти наголошують, що це явище безпечне і є прикладом природної конденсації водяної пари, схожої на те, як узимку видно пару з людського дихання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців закликають бути уважними й обережними через погіршення погодних умов.