У містечку на Прикарпатті просять повідомляти владу про місце проживання чоловіків-переселенців

У містечку Снятин Коломийського району Івано-Франківської просять мешканців повідомити владу про місце проживання чоловіків-переселенців.

У своєму зверненні люди пишуть, що надали прихисток переселеним особам, які були змушені тікати від війни. Втім, їхні "чоловіки та діти залишили свої домівки, ставши на захист рідної землі".

Йдеть у зверненні, яке розміщене на офіційному сайті територіальної громади.

У своїй заяві люди просять дотримуватися закону. Саме тому просять повідомити адреси проживання тимчасово переселених чоловіків віком від 20 до 60 років.

"Ми знаємо, що закон у нас один для всіх, саме тому, тимчасово переселені чоловіки зобов’язані зареєструватися у військкоматі та йти пліч-о-пліч з нашими рідними звільняти українську землю від російських окупантів. Наполегливо просимо: легалізуйте та "допоможіть" зареєструвати всіх, хто зараз проживає у ваших будинках та по сусідству", - йдеться у зверненні.

Для охочих назвати адреси з місцем проживання переселенців працюють телефони довіри: +380951663401, +380986327633.

Як повідомлялося, у міській раді Трускавця Львівської області вирішили боротися з купаннями в питному озері. Під час апаратній нараді у мерії вирішили, що тепер будуть вручати повістки купалькам в озері. Тих мешканців міста, хто не є військовозобов’язаними, будуть затримувати, а після рішення суду їм призначатимуть штраф.

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