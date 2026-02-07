На Прикарпатті цілий ранок лунають сильні вибухи: РФ атакує одне з міст

Дим. / © Associated Press

Зранку 7 лютого під час масованої атаки у Бурштині Івано-Франківської області сталося кілька потужних вибухів.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові чати.

Зауважимо, тривога на Прикарпатті лунає від 03:12. Військові попередили про крилаті ракети, а згодом - ще й про безпілотники. Перші вибухи у Бурштині пролунали близько 4 ранку. Від світанку до 07:00 пролунало понад десять потужних вибухів.

Керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що армія РФ атакує Івано-Франківську область.

Як повідомлялося, зранку у Рівному сталися потужні вибухи. Від ночі росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Вибухи гриміли у різних куточках країни.