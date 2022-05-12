У місті Оріхів запроваджують тривалу комендантську годину: буде діяти майже три доби

У місті Оріхів запроваджують тривалу комендантську годину: буде діяти майже три доби

У місті Оріхів Запорізької області, яке перебуває під постійним обстрілом армії Російської Федерації запровадять тривалу комендантську годину.

Подовжена комендантська година на території міста розпочнеться 13 травня о 18:00. Закіниться о 06:00 16 травня. Таке рішення ухвалила Оріхівська міська рада.

Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.

Понад два дні містянам буде заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити лише для того, аби спуститися в укриття чи вигуляти домашнього улюбленця.

Тим часом в Оріхівській міськраді просять із розумінням поставитися до запроваджених тимчасових обмежень.

Як повідомлялося, на території окупованої Розівської територіальної громади Запорізької області люди скаржаться на відсутність роботи. Тому в населеному пункті з'явилися пропозиція загарбників про роботу в Маріуполі. Втім, і тут люди не зможуть повноцінно заробляти гроші. Адже оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками.

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