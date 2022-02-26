У місті Щастя закінчилися їжа та вода: людей евакуюють

У місті Щастя закінчилися їжа та вода: людей евакуюють

Від учора було евакуйовано більше 200 людей.

Співробітники 32 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Луганській області на шкільному автобусі (рятувальники за кермом) та бригада швидкої проводять евакуацію бажаючих з м. Щастя до с.Петропавлівка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У місті Щастя перебувають близько 500 осіб. Відсутня їжа.

Об 11:00 надзвичайники довезли продукти першої необхідності з Петровалівки до м. Щастя (хліб і воду).

Водночас у м. Щастя будівля 32 ДПРЧ пошкоджена. Рятувальники ж виконують свою роботу й продовжують роботи по допомозі населенню всім необхідним.

Так, від учора було евакуйовано більше 200 людей.