У місті Яремче відкрився новий ультрасучасний АЗК мережі UPG

Відтепер, плануючи відпочинок у мальовничому Прикарпатті, можна не перейматися, де заправити автомобіль високоякісним пальним.

У перлині західної України – курортному місті Яремче розпочав роботу новий сучасний АЗК UPG. Це перша заправка компанії у Івано-Франківській області та 75-та загалом у мережі.

Заїхавши на UPG, ви точно зекономите свій час на заправку. На новому комплексі, який розташований при в’їзді в Яремче, вул. Свободи, встановлено 10 паливороздавальних колонок, де можна максимально швидко заправитися всіма видами пального – бензином, у тому числі брендовим upg 100, дизельним пальним євростандарту та скрапленим газом. Крім того, щоб взимку водії не мали клопотів зі своїми автівками та почувалися впевнено на дорозі, заправитися на UPG можна і арктичним морозостійким дизелем – "Арктика". Для зручності клієнтів окремо розташовано газовий модуль для заправки виключно скрапленим газом.

Саме пальному від UPG автомобілісти зі стажем все частіше віддають перевагу, адже воно постачається відразу із заводу-виробника та не містить жодних присадок та домішок. Це гарантує йому стандартизовану якість (Євро-5).

Ще однією відмінною рисою надсучасного комплексу є те, що це не просто заправка, а масштабна локація з власним магазином, та рестораном нового формату Vivo Cafe. Тут є все, що потрібно для комфортної подорожі.

Для тих, хто поспішає і рахує хвилини до омріяного відпочинку – експрес-меню із широким вибором оригінальних страв та улюблена кава з собою. Якщо ж час у дорозі для вас – невід’ємна складова захоплюючої подорожі, кожну хвилину якої ви вирішили проживати в задоволення, саме час завітати у Vivo Cafe. У затишній атмосфері закладу ви зможете неквапливо смачно поїсти, замовивши найпопулярніші страви кращих кухонь світу. Одним із топових пунктів у меню лишається бургер, якого у закладі аж 10 різновидів. Вже заради нього на UPG треба і варто заїхати! Головне правило ресторану – всі страви тут приготовлено "з-під ножа" командою професійних кухарів.

Дизайн нового АЗК у місті Яремче виконаний у традиційному для UPG стилі, де переважає чорний колір з неоновим підсвічуванням та зеленим відтінком. Об’єкт не лише надзвичайно привабливий та зручно облаштований, але й досить масштабний. Новий комплекс має паркування на 12 автомобілів із урахуванням місць для інвалідів та електрокарів, а також терасу для відпочинку.

По-справжньому гарний сервіс завжди проявляється в деталях. Концепція нових АЗК UPG продумана так, щоб знаходитися тут було комфортно всій сім’ї. Наприклад, для наймолодших клієнтів у санвузлах заправок передбачено дитячі умивальники.

Фото - пресофіс UPG.

Подарунки для всіх!

З нагоди відкриття комплексу з 09 до 22 грудня UPG дарує приємні сюрпризи водіям-учасникам бонусної програми UPGgood. Зокрема, при купівлі від 2 л пального кожен клієнт отримає додаткові бонуси на наступну заправку на картку UPGgood (1 бонус – це 1 копійка; акція не діє при купівлі пального через сайт https://upg.ua/ та мобільний додаток upg):

за кожен літр газу – 50 бонусів;

за кожен літр бензину або ДП – 100 бонусів.

Крім того, перші 930 клієнтів, заправляючи автомобіль будь-яким видом пального від 2 л на новому АЗК, автоматично отримають один із гарантованих подарунків: смачний бургер, напій Pepsi, омивач скла або фірмовий освіжувач upg.

І це ще не всі приємності. Купуючи будь-який з напоїв, ви отримаєте одноразову знижку 99,00% на купівлю фірмової цукерки UPG. Разом смачніше!

Перебуваючи на АЗК мережі, ви можете не турбуватися питаннями безпеки – про це вже подбала команда UPG. Крім того, думаючи про здоров’я нації, компанія вживає усіх заходів, які мінімізують ризики з розповсюдження коронавірусу.

Заправляйте автівки високоякісним пальним, смакуйте вишуканими стравами у Vivo Cafe, вдихайте на повні груди цілюще карпатське повітря, і нехай ваша дорога завжди буде щасливою.