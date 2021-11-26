У мобільному застосунку "Дія" з'явилася нова функція з COVID-сертифікатами

Раніше це можна було зробити лише на порталі.

У мобільному застосунку "Дія" з'явилася нова функція з COVID-документами - тепер там є можливість завантажити сертифікат про вакцинацію у форматі PDF.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та виклав відеоінструкцію, як це зробити.



"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто, все одно, додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у застосунку" - наголосив очільник Мінцифри.

Своєю чергою в ефірі "Сніданку з 1+1" 26 листопада з посиланням на цифрове відомство проінформували, що у застосунку "Дія" зареєструвалося вже майже 11 мільйонів українців. З них 7 мільйонів – завантажили COVID-сертифікати. У Мінцифри також нагадали, що отримати сертифікати наразі можуть навіть діти віком від 12 років. Але поки що таких довідок про вакцинацію завантажили не багато. Крім того у міністерстві наголосили, що довідки тепер формуються без "Дія-підпису" та верифікації. А скоро в застосунку можна буде завантажувати довідки про протипоказання для вакцинації.