У Модові прикордонник повернув ухилянтів в Україну після того, як обікрав їх

У Молдові затримали прикордонника, який оббирав українських ухилянтів і повертав їх назад.

Прикордонник із Молдови збагатився на українцях, але був затриманий

У Молдові затримали молдовського прикордонника, який спершу забрав усі гроші у двох ухилянтів-українців, які незаконно перетнули кордон, а потім відіслав їх назад до України.

Про це повідомили представники молдовської Служби внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією (SPIA).

За версією молдовських правоохоронців, прикордонник викрав у кожного з українців по 100 євро з сумок у їхній присутності.

Далі молдовські правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, де вилучили речі, які, ймовірно, належать тим самим, або іншим українцям, які раніше незаконно перетнули державний кордон і яких також примусово повертали в Україну.

За рішенням Кишинівського суду, на час розслідування прикордонника відправили під попередній арешт на 30 діб.

Нині тривають слідчі дії та спеціальні заходи з розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних.

Раніше повідомлялося, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».

