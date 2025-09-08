- Дата публікації
У Модові прикордонник повернув ухилянтів в Україну після того, як обікрав їх
У Молдові затримали прикордонника, який оббирав українських ухилянтів і повертав їх назад.
У Молдові затримали молдовського прикордонника, який спершу забрав усі гроші у двох ухилянтів-українців, які незаконно перетнули кордон, а потім відіслав їх назад до України.
Про це повідомили представники молдовської Служби внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією (SPIA).
За версією молдовських правоохоронців, прикордонник викрав у кожного з українців по 100 євро з сумок у їхній присутності.
Далі молдовські правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, де вилучили речі, які, ймовірно, належать тим самим, або іншим українцям, які раніше незаконно перетнули державний кордон і яких також примусово повертали в Україну.
За рішенням Кишинівського суду, на час розслідування прикордонника відправили під попередній арешт на 30 діб.
Нині тривають слідчі дії та спеціальні заходи з розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних.
Раніше повідомлялося, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».