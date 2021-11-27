У гробниці були останки трьох людей: у Тернопільській області знайшли поховання IV-III тисячоліття до нашої ери

У гробниці були останки трьох людей: у Тернопільській області знайшли поховання IV-III тисячоліття до нашої ери

Під час сільськогосподарських робіт на полі випадково виявили давнє людське поховання.

У с. Озеряни Тернопільської області під час сільськогосподарських робіт знайшли поховання IV-III тисячоліття до нашої ери.

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Про це повідомляє у Facebook Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей.

Під час сільськогосподарських робіт на полі випадково виявили давнє людське поховання. Могила була на глибині один метр.

Археологи вважають, що це - скринькове поховання культури кулястих амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери).

"Виявлено кістковий матеріал щонайменше трьох осіб, масивні кістки тварин, 10 керамічних амфор, крем’яна сокира, скребок, намистини з кістки та бурштину. Більше інформації буде отримано за результатами лабораторних досліджень", - йдеться у повідомленні музею.

Директорка обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, археологиня Марина Ягодинська у коментарі "Укрінформу" розповіла, що поховані у гробниці - це молоді люди.

"Розкопали кам’яну гробницю з останками давніх людей. Це, за попередніми оцінками, – молоді люди, одна особа взагалі – підліток. Крім цього, знайшли 10 амфор, добре відшліфовану сокиру, три намистини з бурштину, дві з них дуже добре збереглися. Знайдені артефакти належать до поховань культури кулястих амфор", - сказала археологиня Марина Ягодинська.

Археологиня додала, що поховані лежали буквально втиснуті у саркофаг, крайні з них – із піднятими попри кам’яні стінки гробниці руками, що трапляється досить рідко.

Фото: Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей

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