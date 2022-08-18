У МОН офіційно представили варіанти навчання для школярів від 1 вересня: деталі

Цьогоріч освітній процес розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.

У Міністерстві освіти і науки розробили чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 18 серпня.

"Групою керівників департаментів освіти, МОН, народних депутатів було розроблено кілька варіантів щодо організації освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

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За його словами в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів: учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно віддалені від бойових дій; учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами; перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях; тимчасово є за межами України.

Для учнів, які перебувають на безпечних територіях і їхнє місце проживання не змінилося, і, які є внутрішньо переміщеними особами, ропонуються такі форми навчання:

очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання, екстернат.

Для учнів, які перебувають за кордоном, пропонується

очна форма навчання,

дистанційна форма навчання,

сімейна (домашня) форма навчання,

екстернат.

Для учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій: дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою; сімейна (домашня) форма навчання; екстернат.

Нагадаємо, в Україні вже перевірили 80% закладів освіти на наявність укриттів. Названо регіони з найкращою і найгіршою ситуацією.

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